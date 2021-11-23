台灣證券交易所統計，10月全體證券商稅後淨利59.37億元，較上月成長4.76億元，增幅8.72％；累計前10月全體證券商稅後淨利883.81億元，年成長477.04億元，增幅117.28％。

10月大盤總成交值約5.901兆元，較上月減少1.58％，使得證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務獲利55.05億元，月減4.86％；10月自營證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月成長9.71億元，為11.9億元，月增幅443.38％；承銷業務獲利4.49億元，月減18.07％，主要包銷證券報酬較上月減少。

累計前10月券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加76.8％，經紀業務獲利761.6億元，年增105.24％；今年指數漲幅較去年同期增加，自營業務獲利233.95億元，年增281.83％；承銷獲利43.8億元，年增55.37％。