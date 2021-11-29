測試廠欣銓(3264)雖受終端市場需求雜音影響，2021年第四季營運估可持穩第三季高檔。股價8日觸及62.5元波段高點後一路拉回，今（29）日開低後在買盤敲進下翻紅走揚，漲逾2.45％至54.4元，早盤維持逾2％漲幅、領漲封測族群。

欣銓受惠訂單需求強勁，今年以來營運動能暢旺。第三季稅後淨利7.74億元，季增達21.54％、年增達69.88％，每股盈餘（EPS）1.64元，連2季改寫新高。累計前三季稅後淨利18.96億元、年增達53.7％，每股盈餘4.01元，雙創同期新高。

欣銓10月自結合併營收10.59億元，雖月減1.43％、降至近4月低點，仍年增達17.47％，改寫同期新高、並創歷史第四高。累計前10月合併營收98.35億元、年增達26.42％，已超越2020年全年、提前改寫年度新高。

欣銓先前法說時預期，下半年市況及營運可望維持旺季水準，配合擴產效益持續顯現，表現可望略優於上半年。公司看好半導體市況，預期5G及射頻（RF）需求持續成長、通訊需求同步看旺，車用需求則希望能強勁復甦。

投顧法人認為，雖然終端市場近期出現雜音、亦受零組件缺料影響，但目前市場測試產能仍供不應求，仍看好欣銓下半年營運續旺，第四季營收可望持穩第三季高檔、力拚再成長創高，今年每股盈餘有望突破5元，維持「買進」評等。