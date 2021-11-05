韓國政府自11月起逐步放寬防疫規範，並持續進行追加劑數疫苗接種，當局今天表示，已與輝瑞簽訂合約，增購3000萬劑疫苗，同時取得另外3000萬劑優先購買權。

韓聯社報導，韓國政府為明年的追加劑數接種計畫，今天再次宣布增購3000萬劑輝瑞疫苗，若之後有需要，還可優先追加購買3000萬劑疫苗。

加上今年8月簽約的3000萬劑及優先購買劑數，韓國政府目前與輝瑞簽約可取得劑數最多達1.2億劑。最快明年第一季將開始到貨，作為追加接種之用。

根據韓國政府2022年預算案，明年預計購買8000萬劑進口疫苗及1000萬劑國產疫苗，共編2.6兆韓元預算，其中1920億韓元用於購買國產疫苗，加上編列於今年預算中的預付款720億韓元，共計2640億韓元用於扶植國產疫苗。

截至今天凌晨零時，韓國累計超過4139萬人至少接種一劑疫苗，近3910萬人完全接種，占全國總人口76.1%。防疫當局自11月1日起放寬部分防疫規範，包括解除餐廳、咖啡廳等多數場所營業時間限制，開放私人聚會人數至10到12人等。

不過，韓國單日確診人數近日又重回2000例以上，今天截至下午6時至少新增1542人確診，與前一天同時段新增確診數不相上下，預期整天將同樣新增超過2000例確診。

由於防疫規範放寬，首爾市內本週末可能有久違的遊行人潮，據警方等相關單位統計，已有20多個團體申請6日在首爾市中心舉行集會活動，規模預計達3000多人。