日本政府厚生勞動省今天批准輝瑞（Pfizer）/BNT疫苗作為第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗使用，預計12月起為18歲以上民眾施打。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省目前以接種完第2劑疫苗逾8個月以上的民眾，作為接種第3劑疫苗的對象，預計12月起為醫療從業人員、2022年1月起為高齡者陸續接種。

厚生勞動省今天批准將使用輝瑞/BNT作為第3劑疫苗。這是日本首度批准可用於第3劑接種的疫苗。

由於有關未滿18歲孩童施打第3劑疫苗的有效性及安全性等資料不足，第3劑疫苗的施打對象年齡將限18歲以上。日本第1劑和第2劑接種年齡為12歲以上。

這些未滿18歲但已接種完兩劑疫苗的孩童，預計最快2022年2月就符合第2劑接種後逾8個月以上的條件，厚生勞動省未來將根據輝瑞/BNT提出的補充資料，來研究是否調降第3劑疫苗的施打年齡。

另外，有關莫德納（Moderna）疫苗，厚生勞動省正檢討以2022年3月為目標，開放作為職場接種的第3劑使用。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1101111