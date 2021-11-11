美國的新冠染疫病例在連續好幾周大幅下滑之後，現在似乎出現了原地踏步的情況。

過去一周美國每日平均新增病例為逾74000個，與截至9月13日每日平均17萬2500人染疫的高峰期相比下滑57%。

這當然是個好消息，但數據顯示最近幾周這個下滑趨勢已經趨於停滯。根據約翰霍普金斯大學統計，近3周來美國的每日新增病例都在70000至75000例之間波動，並未進一步減少。

此外，根據約翰霍普金斯大學所做的調查，美國每日染疫死亡人數仍然偏高，過去一周平均每天有超過1200人死於這場疫病，較前一周增加1%。

美國的疫情熱點也已經從南方大部分地區轉移，近來南方各地的確診、住院和死亡人數都明顯放緩，但過去兩周，中西部的新增病例卻增加25%，成為人均每日新增確診率最高的地區，此外，美國東北部的新增病例增加18%、西部增加4%。

另一方面，美國政府持續將向下開放接種疫苖的年齡層，以加速提高疫苖覆蓋率。白宮表示，截至周三結束，預計將有超過90萬名5至11歲美國兒童接種了第一劑新冠疫苗。

美國自11月3日起開始為5至11歲兒童接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗。白宮新冠疫情防疫協調官Jeff Zients上周表示，本周將提供1500萬劑專為該年齡層配製的疫苗，且聯邦政府已經所有2800萬符合接種資格的兒童採購足夠的藥劑。