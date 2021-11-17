指揮中心昨宣布春節入境3大方案的細節，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男透露打開國門可能的劇本，最慘就是像新加坡每天暴增千人確診，但他認為更有可能會像如今的日本。不過，台灣有700萬人打兩劑AZ、100萬人打高端，再加上無法打到兩劑覆蓋率75％，所以比起日本保護力會降20％，因此明年絕對無法脫口罩，且等到明年疫情再起的時候，大家就會知道耐心等待「AZ＋mRNA疫苗」的決定是值得的。

沈政男昨在臉書發文表示，這個月底可能會開放混打AZ＋mRNA疫苗，等到明年疫情再起的時候，大家就會知道「等待，是值得的！」

沈政男認為台灣剩下的疫情考驗就是「打開國門」，到時候疫情會有怎樣的變化，他認為就8個字「鬆鬆緊緊、開開關關」能形容。不過，當然最高理想是「國境解封，仍能清零」，這個是完全有可能的，但就要看大家有無決心。最慘的就是變成下一個新加坡，每天新增數千名確診、死亡人數10幾人，醫療將近崩潰。

沈政男坦言，最可能的是變成現在的日本，但不知道大家能否接受，舉例來說，日本16日新增74例確診病例，換算成台灣的人口，我們大概會出現15例確診，這是難以想像的低。而確診數字會這麼低是因為日本75％mRNA疫苗的兩劑覆蓋率，搭配全民戴口罩與國境封鎖的措施。

沈政男透露，Delta變異株約在今年7月進去，同時又有東京奧運，因此日本的疫情在今年7月和8月衝上高峰，然後奧運結束，加上疫苗覆蓋率提升了，於是高峰過去，在9月逐漸下降，一直到現在還在往下降。

沈政男指出，日本的疫情可以這樣控制住，很重要的一點是，他們沒有因為打了疫苗就鬆懈防疫，大家還是把口罩戴很緊，而日本接下來該怎麼做？應該走向清零，但他們從無此種企圖，因此也不會這麼做。如果是台灣，接下來就會發動精準疫調，把剩下的零星傳播鏈完全切斷，達到清零。所以說，日本是明年台灣最可能發生的劇本。

沈政男也說，台灣還有個問題需要考量，台灣有700萬人打2劑AZ疫苗，還有100萬人打了高端，加上台灣無法達到2劑75％的覆蓋率，因此保護力會比日本降低20％左右。「所以說，明年，你絕對無法脫下口罩」。

沈政男表示，國境解封的目標當然是打滿2劑就不用入境檢疫，直接可以趴趴走，但須密集篩檢。就看密集篩檢能否及時捕捉漏網病毒。如果密集篩檢入境旅客，不至於造成社區大爆發，那麼內用與群聚就不會受影響。但如果造成新增個案明顯增加，那麼內用會停掉、娛樂場所也會關閉，再來是國門又會關起來，最後必要時再度警戒升級。

沈政男表示，上述就是他可以想到的國境解封劇本，因此他認為如果能將集體保護力用到最高，那麼社區就會越安全，否則就必須要使用非藥物的防疫手段來彌補，例如禁止內用與限制群聚等。