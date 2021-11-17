台灣疫苗量充足，除了可用疫苗平台預約施打，也可自行至指定醫院預約接種，但也因此鬧出烏龍。一名女網友透露，她在動物醫院上班，某天竟接到一名婦人打電話來說要打BNT，她好聲好氣地提醒對方打錯了，結果反被兇，讓她忍不住翻白眼大嘆「如果堅持要在這邊打的話，可能只有狂犬病疫苗。」超瞎的故事讓不少網友笑歪直呼，是以為獸醫院也能打疫苗嗎？

一名女網友昨在臉書社團《爆怨公社》發文表示，有一位婦人打電話來醫院說要打BNT疫苗，但尷尬的是「我們這邊是動物醫院啊！」友善提醒對方可能撥錯電話了，結果還被兇說「你們這邊不是仁愛嗎？」

女網友指出，她只好耐心解釋「我們是X愛動物醫院，差一個字差很多喔！」結果這名婦人聽了還很不開心的嘟嘟囔囔幾句才掛電話，讓她超級無奈，最後也忍不住開玩笑說「如果堅持要在這邊打的話，可能只有狂犬病疫苗。」

不少網友看完直呼，這太瞎了，是以為獸醫院也能打BNT嗎？都說打錯電話了，對方是在兇什麼啊？「還是他以為寵物也可以打BNT，那我要替我家的登記」、「打錯還兇人家」、「法鬥表示：人類好呆喔」「問問她是不是想打十合一的疫苗」、「還有三合一、五合一與腹膜炎疫苗可以選擇」、「放心我8月還遇過一個婦人要打第三劑莫德納，真是什麼人都有」。