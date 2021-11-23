新冠肺炎疫情趨緩後，不少民眾都湧進山林活動。過去曾有民眾在山區遭蜂螫而昏迷，緊急救護技術員（EMT）有所警覺，懷疑是過敏性休克，及時給予腎上腺素肌肉注射才救回一命，提醒民眾前往山區活動不要太穿的太鮮豔，若發現異常的蜜蜂活動，就快速、安靜地離開現場。

台灣災難醫療隊發展協會理事長蕭雅文表示，過敏性休克常由蜜蜂、食物、藥品引起，是一種嚴重的過敏反應，其常見的症狀包括皮膚紅疹發癢、嘔吐、頭暈、眼睛腫成一條縫、舌頭或咽喉發生腫脹、呼吸困難及低血壓等等。

其中，最擔心的是咽喉腫脹或氣管痙攣造成的呼吸道水腫，以及血管擴張造成的低血壓休克，患者剛開始可能會覺得喉嚨緊縮、喘不過氣，或是眼前一片黑、臉色蒼白、冒冷汗、站不穩。如未及時處置會導致腦部或心臟缺氧，病患可能會在數分鐘至半小時內快速惡化而有致命的危險。

過去在新竹山區曾發生一起遭蜂螫而昏迷救護案件，緊急救護技術員（EMT）經119通報到場救護時，發現病患可能是過敏性休克，立即啟動線上醫療指導，在醫療指導醫師的指示之下，給予病患腎上腺素肌肉注射，再送醫，及時挽救患者的生命。

為減少憾事發生，暉致醫藥股份有限公司捐贈過敏性休克隨身急救藥物於台灣災難醫療隊發展協會，此次捐贈藥品屬於可以直接以肌肉注射施打在大腿前外側的劑型，方便放入急救隨身包中，隨身攜帶，可在黃金時間，及時搶救因過敏性休克而生命垂危的病患。

蕭雅文表示，開消防救護車執行捕蜂業務時，車上會備有腎上腺素，可以用空針抽取使用，但若是到偏遠山區或不易停車的荒郊野外捕蜂、搜救，可能只會帶急救隨身包，很需要隨身急救藥物，能及時幫到不少因過敏性休克而生命垂危的病患。其實人人都有可能被蜂螫，只是有些人過敏反應較嚴重，有人較輕微，若身上有香味、衣服鮮豔，在山區活動時較容易引起注意，應該避免。另若發現異常的蜜蜂活動，應快速、安靜地離開現場。

她也提醒民眾，若發現身旁有人被螫傷，出現紅疹、喉嚨腫起、燒聲、呼吸困難、頭暈、站不住、血壓低等症狀，應立刻讓對方在安全的地方躺下，撥打119告知被螫傷，若手上剛好備有藥物，也可及時使用。