想混打不用預約 25日起開放到醫療院所接種

為增加新冠疫苗注射的可近性，中央流行疫情指揮中心今天宣布，11月25日起開放民眾可自行至指定醫療院所混打，凡是接種AZ第一劑滿8周的民眾，無論是否有在疫苗預約平台意願登記，皆可完成混打。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，先前已開放第一二劑皆可至指定合約院所施打，25日起增加混打選項，第一劑AZ接種後已滿8周者，可在疫苗平台預約，也可以至指定醫療院所施打。

指揮中心開放民眾免上1922平台預約施打疫苗。（圖／指揮中心提供）

至於國內第三劑接種計畫，是否也會採「非預約平台」方式進行？陳時中表示，我們現在有預約平台、醫療院所和造冊方式，未來朝多管道的可能性比較高。

陳時中說明，目前國內第三劑計畫還沒完成，未來會看專家建議，就現有的疫苗來施打。他隨後補充，今年有打幾種疫苗，明年就會盡量準備，不是說規定大家一定只能打一樣的，也會根據專家建議讓大家做選擇。

至於我國已採購3500萬劑的次世代疫苗何時到貨？陳時中表示，次世代疫苗大約要到明年下半年才會出來，各國目前都是沿用現有的疫苗來當追加劑；他強調疫苗作用主要是降低重症和死亡，如果要避免感染，口罩也是非常重要的事情，一定要兩件事都做好，這樣防疫會比較好一點。