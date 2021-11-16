不少打完第二劑疫苗的民眾盼能夠出國旅遊，對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，想出國恐怕還要再等等，因為這波疫情還沒結束，應該先撐過這個北半球的冬天再說。此外，防疫也不是靠疫苗就夠了，因為打過疫苗而放飛自我、不好好戴口罩，那疫情還是會再爆發的。

林氏璧昨在臉書發文表示，歐洲新冠疫情再起，已經連6周確診案例增加，11月第一周全球新增310萬例確診，歐洲就佔了63%，且超過了去年11月，創下了歐洲自疫情大流行以來的單週新高紀錄。全球在此週因新冠死亡4.8萬人，有55%發生在歐洲。

林氏璧指出，疫情不只在疫苗接種率較低的東歐國家爆發，在接種率較高的西歐國家也不斷增加，像是德國、奧地利、荷蘭及比利時。根據最近2個月上傳到全球共享流感數據倡議組織（GISAID）超過80萬個病毒序列看來，Delta還是全世界目前廣泛流行的病毒株，占了99.6%。

林氏璧透露，想要出國旅遊的民眾再等等吧！這波疫情還沒有結束，先撐過去這個北半球的冬天。他認為兩劑疫苗覆蓋率超過80％是不夠的，而且防疫也不是單靠疫苗就足夠了，打過疫苗就不戴口罩放飛自我，那疫情還是會燒起來給你看的。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也在記者會中提到，全球疫情都在升高，主要是歐洲地區，但亞洲地區也有升溫的跡象，國際疫情隨著北半球趨於寒冷，個案數應該會持續升高，邊境需要繼續嚴管。