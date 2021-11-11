台灣今天新增9例本土個案，有6例出現突破性感染，其中有2例比較特別。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副羅一鈞表示，我國首見打完兩劑高端疫苗突破性感染的案例，個案為30多歲台女（案16572）曾在台灣接種過2劑高端疫苗，打完以後就去新加坡，前天返台在機場採檢確診。

羅一鈞說，20多歲美國籍男子（案16571），曾接種過AZ與嬌生疫苗，是我國首例這樣混打疫苗後，發生突破性感染的案例。而嬌生打一劑就算完全接種，因此這樣混打比較少見。

羅一鈞也說，30多歲台女（案16572）曾在9月9日和10月13日分別接種過兩劑高端疫苗，是國內首例高端突破性感染的案例，打完疫苗後曾去新加坡，個案11月9日入境在機場採檢確診，Ct值是35。目前的病毒量蠻低的，後續還會繼續追蹤病毒量變化，且個案沒有症狀。

今天境外移入個案中共6例發生突破性感染，除了上述比較特別的2個案例，其他4例分別為，案16568打了兩劑科興疫苗、案16570接種過2劑BNT、案16575接種一劑康希諾疫苗（有點類似嬌生）、案16576則是接種國要疫苗。