美國輝瑞大藥廠今天表示，正在向美國當局申請COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid緊急授權。臨床試驗證實，這種藥物可將重症高風險成年患者的住院或死亡風險大幅降低89%。

路透社報導，輝瑞（Pfizer）表示，已向美國食品暨藥物管理局（FDA）遞交COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥Paxlovid的緊急使用授權（EUA）申請。

這種口服藥可作為早期居家治療之用，有助預防因染疫住院和死亡，可望成為抗疫新武器，對取得疫苗有限或接種率低的國家與地區而言，也將是重要的抗疫工具。

目前不清楚美國主管機關何時會審核輝瑞申請，而同樣研發口服藥物的默沙東（Merck & Co.）與Ridgeback Biotherapeutics已於10月11日完成緊急授權申請。

FDA外部專家將在11月30日開會審核輝瑞的申請。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）在新聞稿中表示：「我們正盡快將這種潛在療法送到患者手中，我們期待配合FDA以及全球其他主管機構對我們申請的審查。」

總部設在紐約的輝瑞表示，已開始在英國、澳洲、紐西蘭和韓國等多國尋求授權，並打算進一步提交國際申請。

另一方面，輝瑞藥廠今天稍早宣布，將透過一項授權協議允許學名藥製造廠生產平價版COVID-19抗病毒口服藥，供應全球95個中低所得國家。

輝瑞與聯合國支持的藥品專利聯盟（Medicines Patent Pool, MPP）簽署自願授權協議，允許MPP向合格學名藥製造廠轉授權，生產本身的PF-07321332藥物。輝瑞則將以Paxlovid這個品牌名稱，銷售自家生產的COVID-19口服藥。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101117