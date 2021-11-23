近來頻傳超商店員勸導民眾戴口罩遭受攻擊事件，導致全台人心惶惶，連蔡英文總統也指示政府與業者協調運用科技提升保護機制。台南市政府與華碩雲端23日共同宣布，近期完成的城市動態影像AI感知平台，不僅將免費授權民間超商使用，華碩還將提供每家價值30萬元額度的TWCC雲端運算資源，限期3個月內開放30家在地商家申請，共同守護生活環境的安全。
市府研考會主委戴偉峻指出，城市動態影像AI感知平台的最大亮點，就是能夠降低各單位導入AI應用的門檻，無論技術、時程或導入成本都能大幅降低，讓更多應用都能與AI結合。市府也將提供已訓練的AI模型，讓民間超商業者快速部署AI口罩偵測，升級現有監視設備成為智慧AI影像感知系統。
戴偉峻還說，超商建置AI口罩偵測系統後，只要偵測發現有未戴口罩的民眾進門，就會先透過現場廣播系統提出警示，避免人與人直接衝突的發生，以保護店員，同時還會透過LINE Notify機制通知警察單位，讓員警可在3至5分鐘趕到現場處理，不僅偵測辨識準確率高達9成5以上，還可適用超商現有解析度較低的鏡頭，準確率也可達到8成以上。
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