近來頻傳超商店員勸導民眾戴口罩遭受攻擊事件，導致全台人心惶惶，連蔡英文總統也指示政府與業者協調運用科技提升保護機制。台南市政府與華碩雲端23日共同宣布，近期完成的城市動態影像AI感知平台，不僅將免費授權民間超商使用，華碩還將提供每家價值30萬元額度的TWCC雲端運算資源，限期3個月內開放30家在地商家申請，共同守護生活環境的安全。

台南市政府與華碩雲端共同宣布將免費授權民間超商使用城市動態影像AI感知平台。（洪榮志攝）

市府研考會主委戴偉峻指出，城市動態影像AI感知平台的最大亮點，就是能夠降低各單位導入AI應用的門檻，無論技術、時程或導入成本都能大幅降低，讓更多應用都能與AI結合。市府也將提供已訓練的AI模型，讓民間超商業者快速部署AI口罩偵測，升級現有監視設備成為智慧AI影像感知系統。

戴偉峻還說，超商建置AI口罩偵測系統後，只要偵測發現有未戴口罩的民眾進門，就會先透過現場廣播系統提出警示，避免人與人直接衝突的發生，以保護店員，同時還會透過LINE Notify機制通知警察單位，讓員警可在3至5分鐘趕到現場處理，不僅偵測辨識準確率高達9成5以上，還可適用超商現有解析度較低的鏡頭，準確率也可達到8成以上。