大陸新冠本土疫情連日來快速新增，甚至有兩列高鐵列車上出現密切接觸者，導致列車半途被截停，列車上數百名旅客全部下車，統一送往隔離點進行醫學觀察。針對當前疫情防控形勢，中國國家鐵路集團有限公司採取從嚴從緊措施，停止、限制涉疫地區車站進京車票發售，科學精準施策，堅決阻斷疫情通過鐵路傳播的風險。

大陸鐵路部門採取5大措施：

一、停開減開部分旅客列車，減少人員流動。在保證各主要方向旅客出行基本需求的前提下，果斷調整旅客列車開行總量，及時減少長途普速旅客列車開行數量；停減涉疫地區旅客列車，停、限涉疫地區車站進京車票發售；不向中高風險地區或14日內有本土新增病例的城市開行旅遊列車；對停開、停售前已售出的相關車票，實行免費退票。

二、嚴格落實站車防控措施，營造安全健康出行環境。堅持做好進站旅客100％測溫工作；進京旅客查驗「北京健康寶」，對黃碼、紅碼旅客，拒絕進站乘車，列車上發現的立即安排前方站下交；加強無接觸服務，確保旅客通過閘機（包括門式檢票機、柱式檢票機、手持檢票終端）檢票進站；規範開展旅客高頻接觸區域、設施預防性消毒，定期開展環境採樣監測；暫時取消旅客列車餐車堂食，降低聚餐聚集產生的防控風險；嚴格車站商超、餐廳等經營場所管理，實現旅客掃碼進入；加強站車防控巡視和宣傳，車站不間斷巡視，宣傳間隔不大於0.5小時，列車巡視與宣傳間隔不大於1小時，及時提醒旅客全程佩戴口罩，對於不聽勸阻的旅客交由公安部門予以處罰。

三、加強鐵路口岸防控，堅決防止境外輸入。按照「非必要不接觸」、「先檢測、再消毒、後作業」的要求，優化口岸站生產勞動組織，推廣甩掛、接駁、吊裝等非接觸式作業模式；規範開展站區環境、設備、車輛、集裝箱、貨物、票據等消毒工作，做到消毒時間充分，消毒效果可靠；安排口岸站區內各類作業人員全員接種疫苗、每日健康監測、定期核酸檢測，工作期間實行集中住宿、封閉管理，減少人員接觸傳播風險。

四、堅決確保鐵路安全暢通，保障防疫和國計民生重點物資運輸。統籌鐵路運輸和疫情防控工作，確保鐵路安全暢通，為人民群眾生產生活和經濟社會正常運行提供運輸服務保障。對各地防疫物資，堅持特事特辦、急事急辦，快速裝車，快速掛運，快速放行，快速卸車，確保疫情防控物資運輸需求。針對額濟納地區醫務人員緊急運輸需求，鐵路部門開行專列，全程不設停靠站，順利保障260名醫務人員火速馳援。10月以來，全國鐵路共裝運防疫物資167車（批），合計1365噸。加強電煤和國計民生重點物資運輸，10月下旬以來，全國鐵路日均裝車174990車，較10月上中旬日均增長8257車。

五、加強職工健康防護，維護正常生產秩序。加強涉疫風險地區關鍵崗位、主要工種人員管理，必要時採取封閉管理措施，減少職工與外界接觸，划小作業單元，加強作業場所衛生防疫和通風消毒工作。準確掌握各類人員個人信息和健康狀況，組織開展疫苗接種工作，做到應接盡接、應快盡快，全力維護職工健康安全和正常生產生活秩序。