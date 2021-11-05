在中共即將召開六中全會前夕。中國最高人民檢察院公布，公安部原黨委委員、副部長孫力軍涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前依法以涉嫌受賄罪對孫力軍作出逮捕決定，該案正在進一步辦理中。

孫力軍於2020年4月落馬，事隔17個月後於今年9月底才被中紀委「雙開」（開除黨籍、開除公職），當日的通報全文700字，措詞嚴厲，包括指孫力軍從未真正樹立理想信念，背棄「兩個維護」，毫無「四個意識」，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散布政治謠言，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本。

中紀委通報又批評孫力軍為實現個人政治目的，不擇手段，操弄權術，在黨內大搞團團伙伙、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成伙作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全。孫力軍亦被指控大肆賣官鬻爵、安插親信、布局人事，嚴重破壞公安政法系統政治生態。