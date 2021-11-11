清華海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例議題延燒，對此，新黨台北市議員侯漢廷表示，現任教育部長潘文忠過去曾赴大陸考察，也曾和大陸黨政人士會面，那依照潘文忠現在的標準，只要和大陸黨政軍相關單位合作就是觸法，潘文忠就應該先行自首，「把自己抓起來」！

侯漢廷昨（10日）在臉書發文表示，台灣清華校友、北京清華大學與廈門市府組成「清華海峽研究院」，2016年在台灣清大租借辦公室，過了5年現在才發現，若真危害所謂國安還能拖到現在？如今教育部還要全面盤點各大專校院，媒體報導學界認為侵害學術自由。

首先，侯漢廷指出，據目前消息，研究院充其量是協助台灣學生赴大陸找工作，這算什麼滲透？民進黨如果連這也要禁，要不要乾脆限制台灣人去大陸工作？要不要把民進黨金主台商全部抓回來？

侯漢廷再指出，民進黨已經無限制擴大法條解讀，兩岸人民關係條例禁止的是「影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為」、「涉及政治性內容之合作行為」，但潘文忠卻說：「只要中國黨政軍相關單位合作本身就是觸法，這不是一般學術交流，學校常常會用學術交流，可是不管交流的對象是誰」。侯批，法律只禁「政治行為」，民進黨現在卻是「什麼都禁」違法擴權，百分百的羅織！

如果依照民進黨現在的標準表，侯直言，「那麼教育部應該先把自己抓起來」，自2016年蔡政府上台至2020年年初，民進黨教育部赴大陸考察交流參訪，有交公務報告的共計44次，扣掉農曆春節，幾乎每個月都出訪一次大陸。侯更揭露，潘文忠在2012年6月6日至6月10日，赴上海、南京，包含上海市教育委員會教學研究室、江蘇省教育科學研究院、南京市小學教師培訓中心等地。

侯問，潘文忠與教育部出訪大陸考察，有沒有用台胞證？有沒有跟大陸黨政軍人士碰面？有沒有受大陸黨政軍接待？侯稱，當然有！潘文忠更與大陸黨政人士南京市教育局副局長陳舒泛相談甚歡、親切合影；依照潘文忠現在自己的標準：「只要是中國黨政軍相關單位的合作，本身就是觸法，並不適用一般的學術交流」，潘文忠應該先行自首，「把自己抓起來」！