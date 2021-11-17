教育部今(17)日下午舉行部務會報，教育部長潘文忠在會前回答媒體諸多提問。對於5000多名盼以自費方式回台就學的非獎學金華語生，最快將在明年三月開放返台。另至於大學分科測驗計分採0.1％方案，較適合在112學年度進行，讓考生安心因應準備。

國內疫情趨緩，教育部目前只開放110學年共約1.4萬名華語文獎學金境外生申請入境，還有5000多名非獎學金外籍生盼以自費來台學華語，卻未獲准入境。

對此，潘文忠回應，初步規畫明年三月讓約5000名華語生返台，相關作業會呈報指揮中心核定。

另對於大學招聯會日前討論111學年度學測與分科測驗計分方式，確定明年個人申請、繁星推薦所使用用的學測成績，將以各科前1％學生的平均分數來計算級距；分科測驗則以「前0.1％」學生平均分數來計算，雙方目前尚未取得共識。

潘文忠則說，111學年度相關大學考試已進入最後準備階段，包含英聽考試、學測簡章在內，都已在8月公布，分科測驗也於11月5日公告簡章，因此如要進一步討論計分方式，比較適合在112學年度進行，讓考生安心準備。