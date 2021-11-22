國防部長邱國正下午在立院朝野商會議中表示，現在台海真的很嚴峻，中共海空軍在我東南、台海與西南，幾乎不分時段，國軍雖未提升戰備，但在一般戰備中有加強戒備，我海空軍與飛彈部隊幾乎天天都在加強戒備；邱國正說，以前提升戰備通常是偶發狀況，提升3到5天就可擺平，現在同仁每天都在洞（衡指所、空軍作戰指揮部）裡面，他自己與參謀總長都經常在洞裡面穿梭。

立法院初審行政院所提「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，8條條文只通過3條，由立法院長游錫堃主持朝野協商，國民黨團支持提升海空戰力，但要求財政紀律，以往特別預算都是軍購案，所以主張條文變更項目，將對美軍購改成編特別預算，而政院版的國防自主項目全編回一般公務預算，民進黨無法同意，立委柯建銘說這形同技術杯葛，在協商無共識情況下，明日院會將訴諸表決。

國防部戰規司長李世強說，如果將台美軍購案編到特別預算，國民黨提出的項目中，有5項付款期程超過條文規定的2026年年限，所以支持政院版本條文。

邱國正表示，特別條例名稱只寫「海空戰力提升計畫」，沒寫陸軍，因並不是指軍種，而是指制海跟制空，陸軍也有制海跟制空，假如把陸海空軍寫進去，這是指軍種，那麼憲兵、資通電軍等軍種也會有意見。

有關國民黨質疑2400億元特別預算全委製中科院，而且是限制性招標，易生弊端，而且中科院是否有能力依計畫執行，如量產的飛彈數量如期如質等，邱國正表示，軍購面臨許多外交處境現實性，不確定性太多，以往也有例子，國軍買不到，等中科院快研發好的裝備，外國又說要賣了。他要求國防自主能力越來越高，所以編8項已成熟的自製武器裝備。

至於立委質疑特別預算無法監督，邱國正強調，國防部一定會分類，各項、各元件會依據每年評估經過預算中心審查，從來沒有把委員擱到一邊的想法，「早年長官說不要把兵當傻瓜，幾十年前長官就這樣提醒，現在當部長更不會有傻瓜軍官、傻瓜委員、傻瓜平民，我們都嚴正以待」，絕對不會違法。