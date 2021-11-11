國共三大戰役統計：

三大戰役名稱／起訖時間／經歷天數／估計損失兵力

遼瀋戰役／1948.9.12～1948.11.2／52天／47.2萬

淮海戰役／1948.11.6～1949.1.10／65天／55.5萬

平津戰役／1948.11.29～1949.1.31／64天／52萬

遼瀋、淮海、平津三大戰役，國軍之潰敗，固因兵力、士氣不及共軍，尚有其他諸多致敗之因素，較為重要者，有如共諜之滲入與軍事機密之洩漏，不同軍系之互相猜忌，以及前線將領之通共與投共等。

國方察覺共諜之滲入與軍事機密之洩漏，是11月4日軍事會議關於徐州之撤退事，僅隔2、3日，東京即有廣播。徐永昌向秦德純言，國防部及徐州總部之機要幹部中，似有匪諜潛伏。秦謂如郭汝瑰廳長與何基澧、張克俠等極莫逆一事以觀，極頗須注意之人物也。何基澧、張克俠是駐徐州外圍的第三綏靖區副司令，是中共地下黨員，於11月8日率3個半師投共。郭為國防部第三廳廳長，主管作戰，早年加入中共，一度脫黨再思歸隊，與中共取得聯繫，被安排提供情報。11月4日國防部會議的內容，顯然為郭所提供。所以共方迅即知之，立即提前發動淮海戰役。

例如蔣介石電召杜聿明由徐州來京研商前線作戰計畫時，杜甚懷疑參謀部有間諜洩露機密；而尤懷疑參謀次長劉斐為不可靠。故不敢公開向蔣陳述其腹案，而要求與蔣單獨談話。蔣允之。

又如濟南之失，蔣說王耀武過去表現良好，惟此次之表現，最使人慚愧而恥辱，其失敗乃由人事，其司令部第一處長為其外甥，第三處長為其親信，但當最後乃兩處長首先領導叛變。再如東北「勦匪」總司令部衛立煌的副祕書長兼辦公廳主任汪德昭，胡宗南身邊的親信機要人員熊向暉等，均為中共地下黨員。諸如此類事例，不勝枚舉。

不同軍系之相互猜忌，是1920年代北伐統一以來，久以存在的問題。大的區分有中央系與非中央系（雜牌）之分，後者總是認為受到歧視，前者自視「正統」，不免驕橫。且各系之內，亦非團結，而難以合作。其間最大的矛盾為桂系李宗仁、白崇禧與蔣介石之間的猜忌。蔣、李之間的積怨，早在北伐時期即有之，蔣在1927年8月第一次下野，即由於李之「逼宮」。行憲後李為競選副總統，與蔣幾致決裂。白為李之同系，足智多謀，在蔣、李的鬥爭中，常為李之有力支持者，故蔣對白忌恨至深。1947、48年的軍事潰敗，白謂一切軍事失利，由於蔣直接指揮之所致，而歸咎於蔣。蔣對白亦有所感曰：

近日何（應欽）、白（崇禧）之言行態度，謂一切軍事失利由於余（蔣）直接指揮之所致，而歸咎於余一人，……惟因前方將領逕電請示，余身為統帥不得不披露督導之責。

戰局逆轉，情勢不利之際，一般高級將領往往乘機爭權，挾匪要脅，往往如此。白（崇禧）則乃以每月要令武漢私籌一千萬金元為其個人支配，且不令中央知道也，可痛。時局稍變，則叵測之徒，即起異心。

淮海戰役失利，蔣更認為白崇禧與共黨「勾結」，別有企圖，其自記曰：

陳毅股匪之主力集結於固鎮附近，對蚌埠作監視脅制之形態，而不加進犯，無殆與桂（系） 白（崇禧）潛約，……留作聯合政府組織之餘地。

其次如晉綏系之傅作義，蔣雖賦以重責，彼此似非完全信任，如徐永昌所記：

多時來每為宜生（傅字）悚懼，何以蔣先生對之不似過去，亦有人忌而讒之歟？其如國事何？如此下去，責任日重，兵力日損，以宜生之血性，恐有不諱之一日。蔣先生或以為中央若干師歸其指揮，不知中央軍多數已至無人能指揮，雖蔣先生亦然。

廖耀湘兵團為黃埔嫡系，瀋陽警備司令楚溪春說：廖至驕橫，任何人不能指揮，參謀總長兼東北行轅主任陳誠於四平街戰役後之檢討會議，原擬對廖有所懲戒，乃廖率黃埔軍師長若干人向蔣跪懇，卒以暫置勿議，以觀後效了事。因之，陳亦不能久任。

蔣為打通瀋陽和錦州的交通，命冀熱遼邊區司令范漢傑進駐錦州，督訓錦州部隊，東北「勦匪」總司令衛立煌不滿范駐錦州，表示不同意，廖耀湘另派其副司令舒適存至錦州負督訓部隊之責，范不能指揮。凡作戰、訓練、裝備諸事，衛逕下令給兵團司令孫渡，甚至各軍長，但不通知范。勦總參謀長趙家驤及廖等表面擁衛，暗中各處活動，不惜以造謠手段，期使杜聿明回東北。范也採取各種辦法拉攏駐錦部隊。

張克俠，在敵營中為革命工作的「特別黨員」（圖文／新華社）

前線國軍將領之暗通中共或投共，無論是雜牌或中央嫡系，可謂比比皆是，如濟南戰役吳化文之變，而為濟南失守之關鍵。淮海戰役之何基澧、張克俠之投共，李彌兵團不得不調，而致徐州之敗。黃維兵團第85軍第110師師長廖運周之叛，使黃維兵團陷入混亂，且使第85軍第23師失去黃之信任，致黃維兵團很快被殲。凡此皆由暗通中共而投共者。

由中共策反而投共者，有如駐守長春之第60軍軍長曾澤生（滇系）等。其間尤以廖運周師長之投共，蔣聞之至為不安，喟然曰：「廖某果投匪乎？彼為黃埔軍校第六期生也。此息如果確實，則前途更為可慮。」

總計遼瀋、淮海、平津三大戰役，國軍損失共約150萬人，其中被俘的約86萬人，降共者約17萬人。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】