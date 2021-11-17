TOYOTA、Lexus及HINO總代理和泰汽車（2207）一直以來積極發展ESG相關作為，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）的精神，結合CSR思維與經營策略，持續提升對環境及社會的永續發展貢獻，繼日前獲2021年天下永續公民獎後，17日再度榮獲各界譽為台灣企業永續奧斯卡之稱的「第14屆TCSA台灣企業永續獎」，和泰汽車總共獲得「綜合績效獎-台灣TOP50永續企業獎」、「企業永續報告類服務業-金獎」及「永續單項績效獎-社會共融領袖獎」三項大獎，在ESG面向表現備受肯定！

「第14屆TCSA台灣企業永續獎」是由台灣永續能源研究基金會主辦，本屆共329家企業報名參獎，報獎家數創歷年新高，和泰汽車於本屆獎項脫穎而出，連續6年獲得「企業永續報告類」及「永續單項績效獎-社會共融領袖獎」殊榮，不僅永續報告書在ESG資訊揭露完整及透明度佳方面深受肯定以外，在社會共融的成果也是有目共睹，和泰集團秉持「取之於社會，用之於社會」之觀念，結合集團內外部資源並與利害關係人合作，以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動。公益行動以「人」為出發點，長期投入社會關懷，同時積極拓展青年培力面向，如攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家，為社會培育青年潛力人才；結合本業資源「車」與服務的公益行動，例如：連續11年捐贈和泰號捐血車、導護裝備邁入第11年並已累積捐贈11萬套；以實際行動力挺「環境」保育，致力於導入環保車輛、一車一樹達成種植50萬棵里程碑、集團減塑淨灘，並發起「台灣原生動物守護計畫」保育台灣原生種石虎等行動，喚起群眾意識，為環境永續盡最大心力。

和泰汽車表示，公司始終秉持「沒有最好、只有更好」的意念，未來將持續整合和泰集團資源推動公益行動，將CSR思維深化於集團發展策略，擴大社會影響力，並積極強化ESG表現，將全球永續發展目標納入公司CSR發展的核心策略與願景之中，落實企業永續經營理念。