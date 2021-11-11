為期四天的中共十九屆六中全會11日落幕，本次會議審議通過中共第三份歷史決議：「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，並審議通過「關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議」，決定中共二十大將於2022年下半年在北京召開。

中共十九屆六中全會受到外界高度關注，稍早分析認為，可以關注的重點，除了確立中共是堅強領導定位，未來如何繼續成功外，中共總書記習近平或將藉此次歷史決議提升其歷史地位，甚至超越毛澤東與鄧小平。

過去中共通過的兩個「歷史決議」，一是1945年毛澤東領導時期，第六屆七中全會的「關於若干歷史問題的決議」，對中共建黨後20多年來的歷史問題進行總結。二是1981年鄧小平時期，十一屆六中全會的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，確立了鄧小平的領導地位。

有中共黨史研究學者形容，兩份文件都是在中共「面臨重大轉折時刻」、「重大歷史關頭」對歷史經驗和教訓的總結，因次第三次歷史決議內容備受各界關注。

新華社11日報導，本屆全會聽取和討論了習近平受中共中央政治局委託所做的工作報告，審議通過了「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，審議通過「關於召開黨的第二十次全國代表大會的決議」，習近平並就「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）」向全會做出說明。

全會強調，必須立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高品質發展，全面深化改革開放，促進共同富裕，推進科技自立自強，發展全過程人民民主，保證人民當家作主，堅持全面依法治國，堅持社會主義核心價值體系，堅持在發展中保障和改善民生，堅持人與自然和諧共生，統籌發展和安全，加快國防和軍隊現代化，協同推進人民富裕、國家強盛、中國美麗。

另外，全會決定，中共第二十次全國代表大會將於2022年下半年在北京召開。