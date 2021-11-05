據大陸國家衛健委消息，昨天（11月4日0—24時）報告新增確診病例78例。其中境外輸入病例10例，本土病例68例（黑龍江28例，均在黑河市；河北10例，其中石家莊市9例，辛集市1例；遼寧8例，均在大連市；河南5例，均在鄭州市；甘肅5例，其中蘭州市4例、天水市1例；寧夏4例，均在銀川市；內蒙古2例，均在阿拉善盟；江西2例，均在上饒市；四川2例，均在成都市；貴州1例，在遵義市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（均在河南）。

自10月17日西安報告2例陽性病例以來，十幾天的時間裡，大陸全國累計報告本土陽性病例已超700例，其中512例陽性感染者的軌跡或基因測序與內蒙古、甘肅等地疫情有直接或間接的關聯。

★遼寧大連新增本土病例7＋8 首發病例為冷庫員工 已接種2劑次新冠疫苗

11月4日11時至24時，遼寧省新增7例本土新冠肺炎確診病例、8例本土無症狀感染者，均為大連市報告；新增1例境外輸入確診病例，為大連市報告；新增5例境外輸入無症狀感染者，為瀋陽市報告。無新增治癒出院病例。

此前，11月4日，遼寧大連疫情防控新聞發佈會上通報，4日，莊河市中心醫院在對一名主動進行核酸採樣的人員進行篩查時發現其核酸陽性，並被確診為新冠肺炎普通型病例，已轉入定點醫院隔離治療。該病例系莊河市首站定點冷庫員工，已接種兩劑次新冠疫苗，近14天無莊河以外旅居史，其妻子和母親近14天無外出史，其本人10月22日、29日核酸檢測均為陰性。

★河北新增10例本土確診病例 其中9例在石家莊 多例確診病例曾參加婚宴 涉及酒店已暫停營業

11月4日0—24時，河北省新增新型冠狀病毒肺炎確診病例10例（其中石家莊市9例、辛集市1例，均在隔離點或封控區重點人群核酸篩查中發現並確診），無新增無症狀感染者。截至11月4日24時，河北省現有確診病例68例（含境外輸入1例）；尚在醫學觀察無症狀感染者0例。

此前，據央視新聞消息，11月4日0時一24時，河北省石家莊市深澤縣第三輪全員核酸檢測中發現的8例初篩陽性，經石家莊市疾控中心覆檢、專家組會診，診斷為新冠肺炎確診病例。上述確診病例均在封控區和隔離點中檢出。

截至目前，石家莊和辛集的確診病例中，至少有14人參加過婚宴，辦婚宴的場所包括深澤縣錦洋湖酒店，深澤縣互助胡同工商行家屬院，深澤縣深澤鎮彭趙莊村曹某某家，辛集市小章村孫某、龐某某家，辛集市蘇家莊村某村民家等。其中，深澤縣錦洋湖酒店10月21日的婚宴有7名確診病例涉足。

錦洋湖酒店一名工作人員表示，該酒店主要承接包桌宴會，在出現疫情前，10月份屬於辦婚宴的高峰期，酒店內正常開展經營，但根據疫情防控要求，酒店在大堂對進入人員要求佩戴口罩並進行掃碼測溫。10月23日，石家莊出現本土確診病例後，10月24日，酒店就接到通知，暫停營業，不再承接包桌宴會。

★鄭州多名小學生感染 一名感染家長為英語家教

據鄭州疫情防控指揮部通報，截至11月4日17時，鄭州共發現7例確診病例和7例無症狀感染者，均已閉環轉至該市新冠肺炎定點醫院救治。

其中7人的疫調訊息顯示，感染者包括5名滎陽市洞林水岸小學的學生，1名英語家教同時也是感染學生的父親，1名家政從業人員。

★黑龍江黑河：現有本土確診病例212例，均在愛輝區

黑河市5日召開新冠疫情防控新聞發佈會，11月4日0—24時，黑河市愛輝區新增新冠肺炎本土確診病例28例，均為集中隔離或居家隔離管控期間主動排查發現，已閉環轉運至定點醫療救治機構接受規範治療。截至11月4日24時，黑河市愛輝區現有本土確診病例212例。