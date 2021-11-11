法國衛生部長Olivier Veran周三表示，法國正在捲進第五波新冠肺炎大傳播。

Veran在TF1電視台受訪時指出，幾個鄰國已經進入第五波新冠傳染病，法國目前經歷的顯然是第五波的開始階段，並指出病毒傳播正在加速。

法國衛生部周三新登記1萬1883名確診者，這是連續第二天新增人數超過1萬名。法國自十月中旬以來，單日新增病例數的按周增長速度，皆為兩位數。

德國情形更為嚴厲。德國衛生單位RKI中心周四新報告過去24小時內新增加5萬0196名確診者，遠高於一周前的周四3萬3949名。另外過去七天內的發病率來到249.1名，高於前一天的232.1名；該數據顯示過去七天內，每十萬名人口有多少人感染了新冠肺炎。

德國周四並新增235人死於新冠肺炎，使得病歿數來到9.7萬名。

另外周四公布一項調查顯示，多數的德國民眾贊成接種疫苗，至少針對某些職業是如此。只有27%反對強制接種。

YouGov進行的一項民調顯示，有44%民眾贊成所有德國人都有義務被要求進行免疫接種，有24%民眾希望將接種義務限制在護理和醫療照護人員。