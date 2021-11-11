今起開放引進移工，7大規範一次看。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今表示，鑒於國內疫情較為穩定，為兼顧產業及照顧人力需求，自今年11月11日起，在落實相關防疫措施之前提下，同意開放移工專案引進。移工入境前須PCR檢測及登機前72小時一人一室隔離，入境於機場採深喉唾液及PCR檢測後，至集中檢疫所檢疫14日，檢疫期滿前再次PCR檢測，並於勞動部指定地點銜接自主管康管理7日，相關說明如下：

一、境外防疫措施：

(一)來源國政府應落實審認國外仲介公司防疫計畫：

計畫內容包括海外移工訓練機構之訓練人數及住宿人數減半、移工登機前一人一室隔離處所等，並事先經來源國政府審查核定後出具證明，再由我國駐外館處於受理申請入境簽證時審認。

(二)限定來源國PCR檢驗機構：

各來源國政府應提供最多50家之檢驗機構名單，並由主管機關提報指揮中心同意，以確保移工PCR採檢品質。

(三)境外PCR檢測及一人一室隔離：

移工進入訓練機構受訓前及入境前均應PCR檢測。移工來臺登機前72小時PCR檢測後，應落實一人一室隔離，避免遭感染。

二、入境檢疫措施：

(一)分階段引進移工：

基於防疫安全及農曆春節前國人返國檢疫需求，規劃採二階段專案引進移工，第一階段(2022年2月14日前)移工入境全數採集中檢疫，另配合春節專案，自12月15日起暫緩或減量引進移工。

(二)建立入境積分制：

產業類依移工完整接種疫苗情形、來源國疫情狀況、移工入境後住宿地點環境(例如套房優於雅房、同房住宿人數2人優於4人等)等項目給予不同配分，合計積分越高者越優先入境。家庭類則依接種疫苗及來源國疫情狀況排序。積分相同時，以簽證日期排序。

(三)強化檢疫及自主健康管理：

移工於機場入境時PCR檢測一次，後續檢疫14日，並於檢疫結束前再一次PCR檢測。檢測結果陰性者，銜接自主健康管理7日，為避免自主健康管理期間可能的傳播風險，雇主應於勞動部指定地點安排移工自主健康管理，並於自主健康管理期間辦理一次快篩。

(四)雇主為移工加保醫療商業保險：

配合移工專案引進，金管會等相關部會已規劃相關醫療商業保險，待保險商品上市後，雇主應為移工在入境前加保50萬元醫療商業保險，以支應入境後確診時之隔離醫療費用。

指揮中心進一步指出，考量印尼防疫準備工作已就緒，且承諾將嚴格監督印尼仲介公司落實防疫工作，故於11月11日同意首批移工專案引進；其他來源國移工之引進，將由勞動部、外交部等相關部會持續溝通協商，後續由勞動部視各來源國準備情形再行發布。

指揮中心強調，移工引進仍首重防疫，雇主及移工除應落實上述防疫措施外，勞動部已訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」，雇主及移工仍應入境後，落實其他防疫規範，並由地方政府實施檢查，如查有違反防疫措施，將依就業服務法論處。