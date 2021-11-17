移民署起獲市價500多萬的珍貴扁柏。（移民署提供）

台籍人士勾結越南移工盜採珍貴林木。（移民署提供）

台籍林姓等5名男子，看準越南移工身手矯健，陸續吸收8名逃逸、失聯移工，三更半夜潛入南投山區，竊取珍貴林木，移民署專勤隊員組成專案，經連月跟監蒐查，日前兵分多路前往雲林、南投，逮捕林在內的13名犯罪成員，並起獲23塊珍貴稀有的「扁柏金磚」，市價超過500餘萬元。

移民署北區事務大隊台北市專勤隊日前獲報，大批山老鼠近來在南投山區出沒，大肆盜採各種珍貴林木，其中不乏台灣人指使越南移工，利用其身手便捷，暗夜指示移工盜木，他們則在山下接應。

移民署專勤隊組成專案，另報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦。歷經數月調查後，專案小組於雲林縣一舉查獲 5 名台籍犯嫌及 8 名越南籍犯嫌，同時查獲 23 塊珍貴稀有的「扁柏金磚」，總重量達 636公斤。

移民署指出，該山老鼠集團運作模式相當原熟，專挑南投縣山區珍貴林木下手，由 8 名越南籍移工負責盜伐、搬運及載運贓木，再由 5 名國人犯嫌負責收贓及銷售，專案人員10 日監控時，發現山老鼠集團成員驅車前往南投山區，疑似將展開盜伐行動，專案小組研判數日後將下山銷贓，於 15 日動員60餘人，持搜索票循線破獲不法集團，全案依違反森林法移送偵辦。