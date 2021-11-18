越南籍1名陳姓女子3年前嫁來台，投入直播賣服飾，因中文不佳，且直播主競爭大，生意無起色，陳女於是瞞著夫家，做起賣淫個體戶；由於長相像日籍女星「安室奈美惠」，陳女生意興隆，又怕夫家知曉，限量日接客10人，為了和嫖客溝通，床旁還放中文書籍，移民署高雄市專勤隊接獲線報，前往查緝，當場查獲陳女和林姓男子從事性交易。

陳女和嫖客從事性交易後，走出房門被移民署人員和警方查獲。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前接獲線報，在前金區一處大樓的出租套房內有非法移工藏匿，於是會同新興分局自強路派出所前往埋伏查緝；警方在套房外埋伏時，聽見房內傳來陣陣嬌喘聲，研判可能房內從事「人與人連結」的性交易行為，先按兵不動守候在外。

瞞夫家賣淫的越南籍女子留著一頭長髮，面貌清秀，長相酷似日籍藝人安室奈美惠。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

移民署人員和警方隨後見2人完事準備步出房門之際，趨前表明身分並詢問2人關係，賣淫的26歲越南籍陳姓女子和38歲的林姓嫖客尷尬坦承從事性交易。

陳女在現場一再央求：「自己賣淫，夫家不知道，千萬不要和家人說」；根據移民署高市專勤隊的調查，陳女3年前嫁來台灣後，原本從事網路直播賣服飾的工作，因競爭過於激烈，生意差，2個月前才動起歪念背著夫家偷偷賣淫。

由於陳女留著一頭長髮、面貌清秀、身材姣好，長相酷似日籍女星「安室奈美惠」，雖交易一次收3000元，但賣淫生意仍應接不暇，為了和嫖客溝通，還買了一本中文書籍擺在床頭，並採限量接客，雖僅日接10人以下，但賺的錢比當直播主還多。

移民署表示，陳女來台3年僅取得居留證，賣淫行為涉嫌違反社會秩序維護法，先將陳女和林姓嫖客移送裁處。