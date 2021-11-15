台南市七股科技工業區新建工程15日舉行動土典禮。（張毓翎攝）

台南市七股科技工業區新建工程15日舉行動土典禮，將採公共工程與廠商建廠同步方式進行，預定6年後全數完工。至於地方憂心工業區開發後，恐使周邊村落淹水加劇；對此，市府表示，區內規畫設置2座滯洪池，並搭配公園窪地、綠地草溝與排水箱涵等空間，可有效改善當地易淹水問題。

台南市政府為帶動沿海地區均衡發展，於台糖三股農場開發七股科技工業區，總面積達141.34公頃，約可提供127家廠商進駐，預計創造 289億元產值及增加1萬個就業機會，今天動土典禮後，七股科工區正式進入實質開發，預計明年下半年起公告出售第1期產業用地土地。

副市長趙卿惠今天參加動土典禮時表示，七股科技工業區有3大特色，第1是因鄰近南科，所以科學園區中下游產業都可以進駐，第2是距離農漁業生產區也很近，讓食品加工業者也能進來設廠；第3是區內保留10公頃產業用地，供未登記工廠優先進駐，解決違章工廠問題。

對於居民擔心的淹水問題；市府經發局說明，七股科工區採分期分區開發，滯洪池先行施作因應第1期防洪及土方需求，滯洪池會依水利署最新修正水利法的「出流管制」規定檢討滯洪量，並導入低衝擊開發（LID）及海綿城市觀念，打造免於淹水的產業發展基地。

立委陳亭妃及台南市議會議長郭信良、市議員許至椿、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、方一峰、郭清華皆出席動土典禮；郭信良致詞時說，工業區對台灣經濟發展很重要，今天許多議員來關心七股科工區的進度發展，也希望台南市政府能加快腳步，滿足廠商生產需求。