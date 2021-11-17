警方逮捕24歲林姓男子主嫌共5名台灣籍男子負責收受扁柏金磚銷贓。（圖／保七總隊提供）

林姓主嫌利用賓士轎車以及RAV4四輪傳動車運送盜伐得來的珍貴林木。（圖／保七總隊提供）

逃逸越南籍移工變山老鼠 警逮24歲主嫌操控盜伐集團

保七總隊根據線報，本月15日查獲林姓等5名山老鼠，將風險最高的搬運工作，委由越南籍移工，警方經過4個月的調查，在雲林縣斗六市、古坑鄉等3處所，破門進入屋內，起出一級木扁柏636公斤，均已被切割成金磚，預計要搬運販售，警訊後將林等12人依違反《森林法》送辦。

24歲林姓男子，以及逃逸越南籍移工負責搬運，平時居住在雲林斗六的市區，若有需要就由林等人派車接運，過去4個月，警方跟監，發現林等人都以賓士休旅車、RAV4的4輪傳動車運送木材，不過，2輛車都是買來不能過戶的「權利車」。

警方調查，林等人負責收贓，再將木材切割，成金磚後轉賣給藝品店，而越南籍嫌犯都是逾期居留，綽號「小丑」等7人，平時都在南投山區盜伐林木，利用屯原、衫林溪等處出入，在能高越嶺一帶盜伐貴重林木。

保七刑警大隊、移民署台北專勤隊、南投林管處以及當地警方鎖定斗六一處大樓，攻堅進入屋內時，外籍移工擔心遭遣返，不能再賺取金錢，一度攀爬到15樓的外牆企圖逃跑，卡在陽台縫隙，後經警消雲梯車救出並逮捕。

保七總隊呼籲，台灣森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民共有的珍貴資產，大家都應秉持守護山林的精神，共同保護台灣珍貴的自然環境及資源。