台北市衛生局提醒，合法居留或停留但無健保身分的外籍人士，仍可比照國人接種新冠肺炎疫苗，只要備妥有效護照正、影本向移民署各縣市服務站申請「中華民國統一證號」，即可享有接種新冠肺炎疫苗接種的權益。

北市衛生局說明，若為陸港澳人士或無戶籍者，可透過「外來人口網路申請統一證號平台」申請，經資料審核無誤，系統會即時產出統一證號，取得統一證號就可以在「1922疫苗預約登記平臺」預約接種，或逕至醫院掛號系統預約接種疫苗。

根據北市衛生局統計，截至16日為止，設籍台北市12歲以上新冠肺炎疫苗接種涵蓋率，第一劑為82.7％，第二劑50.6％；65-74歲第一、二劑接種涵蓋率分別為80.6％及73.7％；75歲以上則為74.5％及67.2％，與其他年齡接種率相較，長者接種率較高，但北市仍有超過10萬名長者尚未接種疫苗。

衛生局提醒，除可於「1922公費疫苗平台」登記、預約接種，長者也可使用台北市各醫院掛號系統預約；衛生局呼籲，儘速完成2劑疫苗接種，並與流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗等其他疫苗間隔7天施打，完整接種才能提升保護力。

針對18歲以上尚未接種或已接種莫德納第一劑滿4周，來不及在1922平台預約的民眾，可至北市14家醫療院所掛號系統預約接種，服務醫院包括： 台大、馬偕、長庚、三總松山、博仁、宏恩、秀傳、萬芳、景美、和信、中國醫附設臺北分院、中心綜合醫院及臺北市立聯合醫院陽明、仁愛院區等；北市衛生局提醒，接種前請備妥「小黃卡」及「健保卡」。