澳洲持續放寬防疫措施，加上疫苗接種率攀升，帶動消費者信心回升。根據澳盛銀行－羅伊摩根（ANZ-Roy Morgan）23日公布，截至11月21日當周，澳洲消費者信心增加1.4至107.4。澳洲16歲以上民眾有將近85％已完整接種疫苗。

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