澳洲消費者信心回升 22:002021/11/23 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲持續放寬防疫措施，加上疫苗接種率攀升，帶動消費者信心回升。根據澳盛銀行－羅伊摩根（ANZ-Roy Morgan）23日公布，截至11月21日當周，澳洲消費者信心增加1.4至107.4。澳洲16歲以上民眾有將近85％已完整接種疫苗。 國泰產險移工防疫保險 月底亮相 合庫看房市：價漲量增 高端疫苗 取得澳洲審查資格 男打兩劑高端入境他國遭遣返 陳時中回：自己要注意 #澳洲 #消費者信心 #放寬 #防疫措施 #疫苗接種率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》黑色星期五開跑 零售業火力全開(2-2) 10:172021/11/23 財經 利多匯集 長榮航、漢翔看旺 04:102021/11/23 證券．權證 國泰庶民指數 物價、非耐久財消費創高 04:102021/11/23 財經要聞 台大搶先研發COVID-19噴鼻疫苗 防Delta株突破性感染 14:102021/11/23 生活 疫苗擋不了 新增7境外移入 6例突破性感染 13:512021/11/23 生活 消費者敲碗綠色投資商品 外銀腳步總是快一步 20:532021/11/23 財經 大台中不動產開發公會理事長王至亮：台中移居宜居 剛性買盤支撐房市 04:102021/11/23 產業特刊 警方強化熱線 基層怨非巡邏能補漏 04:102021/11/23 焦點要聞 二級警戒再延長 陳時中曝最快降級時間點 14:242021/11/23 生活 財經熱門新聞 受惠元宇宙超級循環 里昂欽點台股11尖兵 - 財經要聞 - 工商時報 老美不給賣EUV機台...營收恐不妙 ASML這點卡關無法出貨陸廠 - 財經 大到不能倒 六家系統重要銀行已交生前契約 - 財經 - 工商 鮑爾續任Fed主席利多出盡？ 美股4大指數開低 ZOOM崩15％ - 財經 央行總裁「買不起先租房」惹眾怒 內行人1句話揭殘酷真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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