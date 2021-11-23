澳洲持續放寬防疫措施，加上疫苗接種率攀升，帶動消費者信心回升。根據澳盛銀行－羅伊摩根（ANZ-Roy Morgan）23日公布，截至11月21日當周，澳洲消費者信心增加1.4至107.4。澳洲16歲以上民眾有將近85％已完整接種疫苗。