根據衛生當局，德國今天新增創紀錄的5萬196起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例。

這是疫情爆發以來，德國每日新增病例首度突破5萬，染疫和病歿人數自今年10月中旬開始一路飆升。

即將卸任的總理梅克爾（Angela Merkel）表示，染疫人數「急遽」增加。

根據德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute），德國目前累計489萬人染疫；另外新增235人不治，累計9萬7198例病故。

羅伯特‧科赫研究所通報，德國過去7天每10萬人新增感染COVID-19人數的發生率，從昨天的232增至249。

儘管第4波疫情來襲，正在為12月初籌組聯合政府協商的德國3個政黨，已經同意不延長全國緊急狀態。

取而代之的是，他們於8日提交一份草案，將修改現有法律，允許在公共場所繼續執行強制戴口罩，以及維持社交距離等措施，直到明年3月為止。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1101111