高捷和JCB合作，即日起至明年1月底，刷乘高捷可享當趟6折優惠。（高捷公司提供／石秀華高雄傳真）

隨疫情解封，出遊人潮增多！高雄捷運10月運量攀升至11.3萬人次，為了衝運量，抓緊假日出遊及通勤旅客人潮，高捷宣布11月5日起加密假日營運班距，並恢復深夜24：00的末班車載客服務。

高捷表示，11月5日起加密列車班距時段為「假日前一日（即周五）」及「假日（周六、周日）」時段。營運班距加密後，「假日前一日」紅線離峰班距從原本10分鐘班距調整至8分鐘內；「假日」時段原紅線尖峰班距由8分鐘調整為4到6分鐘，其餘時段則調整為6到8分鐘班距。

此外，橘線原10分鐘班機則調整為5到8分鐘班距；平日尖峰時段則仍維持4到6分鐘，離峰不超過10分鐘班距。

高捷表示，日後將視疫情等級、旅運需求、調度量能等因素，進行深夜列車行駛及營運班距滾動式調整；提醒搭深夜列車的乘客，因深夜車各從4個端點站發出，抵達各站時間不同，建議搭乘前可先向車站服務人員洽詢或上高捷公司官網查詢，以掌握完整搭車時間與資訊。

除加密假日班距及恢復深夜列車服務外，為提升運量，高捷另與JCB國際組織攜手推出限時乘車優惠行銷活動，即日起至2022年1月31日止，每周五、六、日期間，持台灣地區發行的JCB感應式信用卡、簽帳金融卡（含綁定Apple Pay等數位支付）刷乘高捷，可享當趟6折優惠，每人每月最高可享台幣250元優惠。