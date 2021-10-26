桃園為杜絕新北地區常跨市隨意丟棄垃圾，針對八德區、龜山區共4里試辦專用垃圾袋，20日晚間周邊監視攝影機首度拍下1名新北市的男子騎車隨意丟棄垃圾，環保局表示，將按行政程序先請男子陳述意見後再寄罰單，最高可開罰6000元。

環保局10月起於八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華試辦專用垃圾袋，3個月提供每戶40個5公升垃圾袋、40個14公升垃圾袋、20個33公升垃圾袋，共100個垃圾袋，希望一方面能防止新北地區市民跨界丟垃圾，另一方面藉由隨袋徵收從源頭讓垃圾減量。

為貫徹試辦政策，環保局在這4里加裝20部監視攝影機，20日晚間11點多發揮功效，拍下1名男子騎車提著大垃圾袋隨意丟棄路旁。環保局表示，據車牌追查到該名男子為新北人，跨界隨意棄置垃圾違規事證確鑿，將按行政程序請男子陳述意見後再寄罰單，最高可處新台幣6000元。

環保局長呂理德表示，專用垃圾袋試辦政策從去年開始研議宣導，從內部會議討論、與當地民代、里鄰長及民眾會議及說明會共召開70場，4里民眾及民意代表一致建議要加強稽查，遏止無專用垃圾袋仍跨區丟棄垃圾。

呂理德指出，經討論後決議在常被丟棄垃圾的地點安裝20部監視錄影設備全天候稽查，並指派專人監控攝影內容，一旦發現亂丟垃圾包的人車即刻蒐證告發，架設攝影機位置採隨時移動，依據實際現況調整蒐證。

環保局提醒，宣導期自10月起為期1個月，4條收運路線垃圾車後方都派員宣導，除查看民眾是否確實有使用專用袋外，也透過這個月加強宣導領取充足專用袋的管道資訊，試辦至今收運垃圾量減少1至2成，11月起未使用專用垃圾袋的垃圾將遭到拒收，若有任何問題可撥打專線詢問（03-3313508、03-3313510，服務時間為上午10：00至晚上10：00)。