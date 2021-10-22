桃園廚餘議題延燒，市議員呂林小鳳建議市府補助大型社區購置設備，可減少廚餘垃圾，另也提及清潔人員健康保險應再增加肺部及皮膚項目；市長鄭文燦相當贊成該想法。

呂林小鳳表示，市府應該要思考廚餘處理要如何精進，桃園人口增加快速，更有許多動輒幾百人的大型社區，廚餘量相當可觀，而市面上有不少類型的廚餘處理機器，若社區內能夠增購，自行解決廚餘問題，清潔隊回收廚餘的量就能減少，建議市府協助大型社區增購廚餘處理機器。

鄭文燦表示贊同，若社區管委會同意，將請環保局及建管處進行試辦。環保局說，傳統式堆肥約需耗費數周至數月才能完成有機物質腐熟，還需要較大空間才能進行翻堆發酵，不過科技日漸進步，目前技術3至4小時即可將廚餘變成堆肥或培養土。

環保局補充，針對大型住宅社區、透天社區等所產生的廚餘，若住戶可以將自身產出的廚餘轉化成肥料，讓肥料直接用在該社區中庭或其他公共區域的景觀使用，除垃圾減量外，也是一種循環經濟展現的精神，將依循市長指示，與建管處合作討論，針對有意願的社區先行試辦，若成效良好再逐步推動到更多社區。

此外，呂林小鳳也提到，清潔隊人員相當辛苦，許多民眾沒有落實廚餘乾濕分離，全部混為一物一起扔，清潔人員站在垃圾車後常被噴濺湯湯水水的廚餘，不僅氣味難聞、身上也會沾染到廚餘，呼籲市府替清潔人員健康保險增加肺部及皮膚項目。