離島金門在《今周刊》「2021永續城市」調查評比中，獲得「永續城市特優獎」、「環境力特別傑出獎」、「最佳防疫表現獎」3個獎項的高度肯定。楊鎮浯縣長今天帶領縣府團隊出席頒獎典禮，將這分得來不易的榮耀與鄉親分享，期待大家未來繼續努力，讓金門成為健康、宜居的好地方。
這是金門縣繼平面媒體《天下雜誌》於10／21的「2021幸福城市大調查」評比中，「環境力」在非6都縣市中拿到第1名後，再次獲得「環境力特別傑出獎」的肯定。
楊鎮浯表示，金門近年大力推動循環經濟、低碳永續工作，其中包括去年完成廚餘高速處理設備，將廚餘轉化為可再利用的有機栽培介質，並引進高效減容貨櫃，有效處理海廢保麗龍。今年也將海廢尼龍漁網作成環保機能服飾，以及提升資源回收率，同時也積極開發放流水再生利用於涵養地下水源，減少自來水使用與地下水抽取。
面對新冠疫情肆虐，金門縣是全台唯一「零」確診的淨土，楊鎮浯也再次感謝防疫團隊犧牲奉獻，以及全體鄉親與旅客的體諒包容，尤其是對機場到站快篩，將病毒阻絕於境外的支持與合作。
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