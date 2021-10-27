楊鎮浯縣長（左二）與環保署長張子敬（右二）等人使用廚餘有機肥料栽種蔬果，一起示範再利用。（中時資料照片／李金生攝）

楊鎮浯縣長走進防疫第一線，關心鄉親接種疫苗情況。（李金生攝）

離島金門在《今周刊》「2021永續城市」調查評比中，獲得「永續城市特優獎」、「環境力特別傑出獎」、「最佳防疫表現獎」3個獎項的高度肯定。楊鎮浯縣長（右）今天赴台出席頒獎典禮。（縣府觀光處提供）

楊鎮浯縣長強調，這份榮耀屬於全體金門鄉親，期待大家未來繼續努力，讓金門成為健康、宜居的好地方。（縣府觀光處提供）

離島金門在《今周刊》「2021永續城市」調查評比中，獲得「永續城市特優獎」、「環境力特別傑出獎」、「最佳防疫表現獎」3個獎項的高度肯定。楊鎮浯縣長今天帶領縣府團隊出席頒獎典禮，將這分得來不易的榮耀與鄉親分享，期待大家未來繼續努力，讓金門成為健康、宜居的好地方。

這是金門縣繼平面媒體《天下雜誌》於10／21的「2021幸福城市大調查」評比中，「環境力」在非6都縣市中拿到第1名後，再次獲得「環境力特別傑出獎」的肯定。

楊鎮浯表示，金門近年大力推動循環經濟、低碳永續工作，其中包括去年完成廚餘高速處理設備，將廚餘轉化為可再利用的有機栽培介質，並引進高效減容貨櫃，有效處理海廢保麗龍。今年也將海廢尼龍漁網作成環保機能服飾，以及提升資源回收率，同時也積極開發放流水再生利用於涵養地下水源，減少自來水使用與地下水抽取。

面對新冠疫情肆虐，金門縣是全台唯一「零」確診的淨土，楊鎮浯也再次感謝防疫團隊犧牲奉獻，以及全體鄉親與旅客的體諒包容，尤其是對機場到站快篩，將病毒阻絕於境外的支持與合作。