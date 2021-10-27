永續才有更好的未來，佛光大學未來與樂活產業學系周鴻騰助理教授，推動「永續生活實驗室教學實踐與綠色大學課程」，榮獲第八屆宜蘭縣環境教育獎個人組優等獎。周鴻騰整合教育部「教學實踐研究計畫」、「大專校院氣候變遷教學活動計畫」與「高教深耕計畫」之能量，遵循國家環境教育綱領與聯合國永續發展目標(SDGs)，以永續生活實驗室之概念，孕育永續發展的人才，也運用媒體與YouTube以環境傳播影響更多師生加入為永續而學習。
在學校環境教育面向，多項教學實踐，諸如：動植物資源解說牌參與式設計(非人員解說)、仿生案例融入環境解說教學實踐研究(人員解說)、防疫與健康一體教學實踐、綠色大學推廣課程等。連結頭城農場、三富休閒農場、桃園蘆山園社區大學、盧卡斯廚藝工作室等優質夥伴共同實踐。
在社會環境教育面向，從國立宜蘭大學環境教育中心培訓環境教育人員認證的教學經驗中，發展出「冰山模式系統思考解析環境倫理議題」之創新教學。由淺入深的方式，分辨症狀解與根本解之不同，進而尋求尋找小而有效的高槓桿解，達到環境教育之目的。
在因應氣候變遷調適教學面向，透過實作教學活動讓學生擁有歸屬感，同時提高學生對因應氣候變遷(農業生產領域)之認知、能力建構、促進資訊傳遞以及加強夥伴關係等，目的是為未來更頻繁、更劇烈的極端氣候事件確保糧食安全的準備。
周鴻騰表示，大學是永續發展重要的實踐基地，更是社會關懷與環境永續面向的關鍵推手。他會持續以永續教學實踐研究，鏈結永續發展目標（USR x SDGs），以教育的力量持續指引學生向善翻轉人生，協同在地教育夥伴持續關懷社會與友善環境。
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