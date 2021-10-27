永續才有更好的未來，佛光大學未來與樂活產業學系周鴻騰助理教授，推動「永續生活實驗室教學實踐與綠色大學課程」，榮獲第八屆宜蘭縣環境教育獎個人組優等獎。周鴻騰整合教育部「教學實踐研究計畫」、「大專校院氣候變遷教學活動計畫」與「高教深耕計畫」之能量，遵循國家環境教育綱領與聯合國永續發展目標(SDGs)，以永續生活實驗室之概念，孕育永續發展的人才，也運用媒體與YouTube以環境傳播影響更多師生加入為永續而學習。

佛光大學周鴻騰，以教學實踐研究為個人特色，持續推動「永續生活實驗室教學實踐與綠色大學課程」。

在學校環境教育面向，多項教學實踐，諸如：動植物資源解說牌參與式設計(非人員解說)、仿生案例融入環境解說教學實踐研究(人員解說)、防疫與健康一體教學實踐、綠色大學推廣課程等。連結頭城農場、三富休閒農場、桃園蘆山園社區大學、盧卡斯廚藝工作室等優質夥伴共同實踐。

周老師歷年在國立宜蘭大學環境教育中心培訓環境教育人員認證。

在社會環境教育面向，從國立宜蘭大學環境教育中心培訓環境教育人員認證的教學經驗中，發展出「冰山模式系統思考解析環境倫理議題」之創新教學。由淺入深的方式，分辨症狀解與根本解之不同，進而尋求尋找小而有效的高槓桿解，達到環境教育之目的。

佛光大學周鴻騰助理教授榮獲教育部教學實踐研究績優計畫獎。

在因應氣候變遷調適教學面向，透過實作教學活動讓學生擁有歸屬感，同時提高學生對因應氣候變遷(農業生產領域)之認知、能力建構、促進資訊傳遞以及加強夥伴關係等，目的是為未來更頻繁、更劇烈的極端氣候事件確保糧食安全的準備。

周鴻騰助理教授榮獲臺灣永續能源研究基金會永續教學實踐與成果競賽（優勝獎）。

周鴻騰表示，大學是永續發展重要的實踐基地，更是社會關懷與環境永續面向的關鍵推手。他會持續以永續教學實踐研究，鏈結永續發展目標（USR x SDGs），以教育的力量持續指引學生向善翻轉人生，協同在地教育夥伴持續關懷社會與友善環境。