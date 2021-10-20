桃園工業用地需求大，市府著手於八德區開發「大安科技園區」，市議員呂淑真點出，地主們認為協議價購價錢太低，有點卡關，另也批評第1期占地僅9.5公頃實在太小。對此市府回應，與民眾預期有落差的部分將重新查估、研議新價格，另也著手第2期規畫約有20公頃。

呂淑真表示，八德大安科技園區已經喊了很久，卻遲遲沒有進度，目前協議價購的價格太低，與民眾預期有落差，她更直呼「我看開發遙遙無期」，她反問市府，八德大安科技園區的土地目前1坪價錢多少？她也質疑為何第1期的面積僅9.5公頃？

大安科技園區占地9.5公頃、約2萬8738坪，目前土地多為雜草、無人耕種的土地，經發局於1月請估價師查估，3月公聽會公布協議價購價格，農地每坪4.8萬元、建地甲建每坪16.8萬、建地丁建每坪18萬，現由地政局辦理。

地政局說，的確有地主反映價格太低的狀況，陸續有在調整中，預計近期會再進行一次查估並開會研議，年底會公告新價格，屆時會再次辦理2場協議價購說明會，並通知約110位私人地主。

至於議員批評第1期僅9.5公頃面積太小，對此經發局局長郭裕信回應，由於需避開埤塘等地，因此僅畫出9.5公頃，不足的部分，第2期已拿到規畫費並著手規畫中，面積約有20公頃，將會建置在第1期的周遭。