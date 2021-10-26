近來美日匯率兩樣情，但都引發國人對換匯的關注。台北富邦銀行表示，近兩個月來，全行換匯件數增長近兩成，其中美元部分主要由於美國聯準會（Fed）持續重申縮減購債計畫，加上美國債務上限獲得緩解，帶動市場對美元轉強預期，不少有美元需求的投資人選擇在走高前先進場布局；日圓部分則因匯價持續探底創15年來新低，國人為了疫後出國旅遊預做準備，也掀起一波日圓換匯潮。

北富銀建議，當前匯市在多空因素交互下，短期可能仍呈現震盪格局，若民眾有外匯需求可採分批換匯方式布局，有助分散匯率風險。同時，數位金融服務日益便利，投資人可善用富邦行動銀行及網路銀行所提供的「預約換匯」、「匯率到價通知」等自動化功能，第一時間掌握最新匯價，輕鬆贏得理財先機。

為鼓勵大眾善用線上換匯服務，北富銀同步推出限時抽獎活動，只要在活動期間進行線上換匯或完成「預約換匯」、「匯率到價通知」等功能設定，就有機會把iPhone13帶回家！