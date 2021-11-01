工業電腦大廠研華(2395)公布2021年第三季合併財報，在本業獲利回升及業外收益躍進挹注下，稅後淨利雙位數「雙升」創22.74億元次高，每股盈餘（EPS）2.95元。累計前三季稅後淨利59.77億元、年增7.83％，改寫同期新高，每股盈餘7.74元。

研華第三季合併營收創155.06億元新高，季增9.13％、年增18.83％。毛利率36.8％、營益率16.82％，雖因採購成本上漲而低於去年同期39.79％、17.35％，但已較第二季36.72％、15.46％低檔回升。

在本業獲利能力回升、配合業外收益達2.75億元，季增近2.43倍、年增達36.22％挹注下，研華第三季歸屬母公司稅後淨利22.74億元，季增達27.06％、年增達17.16％，改寫歷史次高，每股盈餘2.95元。

累計研華前三季合併營收428.77億元，年增達11.84％、改寫同期新高。雖然毛利率37.62％、營益率16.54％，分創近14年、近3年同期低點，但在業外收益跳升69.05％挹注下，歸屬母公司稅後淨利59.77億元、年增7.83％，亦創同期新高，每股盈餘7.74元。

研華先前法說時指出，在假設平均匯率28元狀況下，第三季合併營收估約5.1～5.3億美元（約新台幣143～148億元），約季增0.6～4.2％、年增9.6～13.4％，毛利率落於36.5～38.5％，營益率回升至16～18％，實際營收表現優於預期、毛利率及營益率則符合預期。

研華表示，前三季以美元計價合併營收15.25億美元、年增19％優於預期。各事業群營收普遍優於去年同期，以工業物聯網（IIoT）、服務物聯網（SIoT）事業群及綜合服務事業（AS+）分別年增35％、27％及28％最佳，僅應用電腦事業群（ACG）仍年減7％。

以區域觀察，研華前三季各區域營收表現普遍優於去年同期，其中以中國大陸及新興市場最強勁、分別年增37％及51％，歐洲、台灣及南韓市場亦繳出雙位數年成長，先前表現較弱的日本市場亦恢復正成長、年增1.2％。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，隨著全球景氣復甦，各主要市場基礎建設及新能源相關需求強勁，推升第三季營運締造佳績。接單方面，第三季整體接單出貨比（B/B Ratio）仍達1.45，前三季為接單出貨比為1.55。

陳清熙指出，雖然營運仍持續受零組件短缺的供應鏈因素影響，但公司落實採購流程優化，價格調漲效益亦逐步發酵，使第三季毛利率穩健回溫。若未來半年原物料價格持續上漲，不排除進行第二波漲價以反映成本。

展望後市，由於訂單需求持續暢旺，陳清熙對研華第四季營運展望維持樂觀，並指出兩岸擴產計畫已如期展開，預計至年底前產能合計將增加3成，以因應第四季與明年的訂單出貨預做準備。