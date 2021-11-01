受到美股收紅連動，台股1日開高震盪收復「萬七」（17000點），但國際美元強勁，加上外資小幅賣超並偏匯出，使得新台幣升勢暫休，出口商則順場進場拋匯提供支撐，終場收在27.85元1美元，貶值3分，台北外匯經紀公司成交量6.64億美元。

外匯交易員指出，美股由黑翻紅，三大指數再創新高，台股也受連動反攻，力道卻未進一步擴大，最後收漲80點至17068點，因外資態度偏保守，賣超台股新台幣31億元，在匯市有買有賣小幅匯出，使得新台幣轉為貶勢。但出口商一看到新台幣貶值，就算月初也趕快順勢進場拋匯，提供新台幣支撐。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）利率決策會議前，金融市場審慎觀望，雖然已普遍認定將宣布啟動縮減購債，但近來對加速QE（量化寬鬆）退場及提前升息預期增強，外資操作上仍採穩字訣，一切就靜待Fed利率決策會議結論出爐再說，若美元維持強勢不變，短線新台幣區間偏弱整理居多。