美國10月就業報告報喜，與輝瑞新冠口服藥為市場注入信心，帶動美股三大指數5日收盤再創新高。儘管下周出爐的通膨數據可能再度上揚，但市場聚焦超微與輝達8日舉行的大會，加上美國國會通過1兆美元基建案利多，專家預期美股多頭勢力不墜，可望持續攻頂。

10月非農業就業增加53.1萬人，優於市場預期，就連9月令人失望的數據亦大幅上修，由19.4萬人修正至31.2萬人，推升市場對經濟復甦的樂觀情緒。

此外，輝瑞研發的新冠口服藥有助讓住院風險降低89％，激勵5日股價收盤勁升近11％。輝瑞董事考特里布（Scott Gottlieb）表示，待美國總統拜登的職場疫苗強制令於2022年初生效後，美國的疫情便可能結束。

輝瑞口服藥為經濟進一步解封注入信心，刺激航空與遊輪類股大漲。聯合航空5日收盤攀升逾7％，美國航空（AA）勁升5.7％，嘉年華與皇家加勒比海郵輪雙雙躥揚逾8％。

道瓊工業指數5日收盤大漲逾200點或0.6％，報36327.95點；標普500指數上升0.4％，收在4697.53點，連續7個交易日收高；那斯達克指數上漲0.2％，以15971.59點作收，三大指數連袂刷新高點紀錄。

三大指數周線同步收紅，道指全周揚升1.4％，標指大漲2％，那指勁升3％，創下4月初以來最大周線升幅。

通膨居高不下為美國一大隱憂，10月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）將分別於9日與10日出爐。經濟學家預估通膨數據將持續位在高檔，CPI預估月增0.6％和年增5.9％，創1990年12月最大升幅。PPI估計月增0.6％。

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）8日將舉行GTC大會，市場預期將聚焦人工智慧（AI）相關議題。超微（AMD）將在同日登場的虛擬大會展示EPYC處理器與Instinct加速卡。

美國國會5日稍晚通過1挑美元基建案，市場預期美股8日可望反應利多。