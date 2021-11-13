日本外務大臣林芳正今天上午與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行約30分鐘電話會談，雙方都認為台灣海峽「和平與穩定很重要」。這是林芳正上任後首度與他國外長通話。

日本經濟新聞報導，林芳正10日剛接任外務大臣，這場電話會談是他外相生涯的處女秀。他在會談後受訪強調，日美同盟是日本外交與安全保障的主軸，「（上任後）第一通電話的通話對象是布林肯，極具深意」。

林芳正與布林肯都認為，有關中國在東海與南海動作頻頻，「（日美）強烈反對片面變更現狀的嘗試」。

針對持續強化日美同盟嚇阻力來因應日益嚴峻的安全保障環境，林芳正與布林肯達成一致看法；兩人也確認將盡快舉行日美外長與防長參與的「2加2會談」。

兩人還就日本首相岸田文雄訪美一事盡速展開協調進行磋商。

林芳正會談後在外務省受訪時說，日美將朝實現「自由且開放的印度太平洋」進行合作。

布林肯再度提到，有關釣魚台列嶼（日本稱為尖閣諸島），適用規定美軍對日防衛義務的日美安全保障條約第5條。

至於北韓研發核武器與彈道飛彈問題，原則上日美將共同因應。林芳正尋求美國理解與協助解決北韓綁架日本人的問題，布林肯也表示會支持日本。