被林右昌諷防疫「土土土」 侯友宜：保護人民比什麼都重要 16:012021/11/19 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 被林右昌指防疫「土土土」 侯友宜：保護人民比什麼都重要。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市長林右昌昨日在公投說明會場，自稱基隆防疫防疫有成，諷刺台北市「虛累累」，新北市也「土土土」。新北市長侯友宜19日出席活動被問到此事時表示「好好做事吧！」，用一切實作、行動好好保護人民，比什麼都重要，大家一起合作讓國家安定。 林右昌昨說，基隆防疫守得很好，疫苗施打率已到78％，本島第一名。 玉晶光陳天慶：元宇宙光學元件 明年起可望放量 蔡英文：盼明年可在總統府接待世界各地生命獎章得主 #防疫 #侯友宜 #林右昌 #土土土 #基隆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林右昌自稱基隆防疫有成 酸北市「虛累累」 新北「塗塗塗」 23:542021/11/18 政治 1218公投》李淳：要吃萊豬「比日本製壓縮機還稀少」 網全嚇壞了 08:352021/11/19 政治 4人得分上20 籃網大破騎士 04:102021/11/19 運動天地 周玉蔻猛打顏寬恒 郭正亮爆內幕：綠營還沒真正出手 07:372021/11/19 政治 邵雨薇搭林柏宏「鬧出人命」 上手術台噴母愛突喊停 10:532021/11/19 娛樂 內埔老埤走鏢 為馬卡道夜祭暖身 14:112021/11/19 寶島 1218公投》政院稱宣傳公投不違反行政中立 張其祿轟「非常荒唐」 12:382021/11/19 政治 開卷書摘》人格是獨立品牌 07:002021/11/19 生活 蔡親征 籲透過公投讓民主更成熟 04:102021/11/19 政治要聞 加速高雄楠梓「慈愛大樓」自主重建 15:012021/11/19 區域情報-高雄 綠批騙年輕人住高價社宅 中市府：租金低於市價公平抽籤 12:062021/11/19 政治 政治熱門新聞 獨／金防部大地震！役男打瞌睡遭懲解衣吹寒風 陸軍司令怒拔9主官 - 政治 顏家在地30年選民服務 黃暐瀚看補選：最後結果很清楚 - 政治 台中立委補選 郭正亮爆選情：這人麻煩大了 - 政治 評四大公投「民進黨較有節奏」 沈富雄預言結局 - 政治 台中立委補選不看好這人？王世堅竟這樣評價周玉蔻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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