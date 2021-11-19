基隆市長林右昌昨日在公投說明會場，自稱基隆防疫防疫有成，諷刺台北市「虛累累」，新北市也「土土土」。新北市長侯友宜19日出席活動被問到此事時表示「好好做事吧！」，用一切實作、行動好好保護人民，比什麼都重要，大家一起合作讓國家安定。

林右昌昨說，基隆防疫守得很好，疫苗施打率已到78％，本島第一名。