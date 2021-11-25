行政院長蘇貞昌24日晚間前往新北市汐止區參加公投說明會，造成當地大塞車，引發汐止人在臉書社團中抱怨。（摘自臉書）

行政院長蘇貞昌24日晚間前往新北市汐止區參加公投說明會，造成當地大塞車，引發汐止人在臉書社團中抱怨，蘇貞昌今（25日）晚間將前往板橋再度參加公投說明會。新北市議員葉元之痛批，各政黨都有權舉辦宣講活動，但不該造成當地民眾困擾，葉反酸蘇說「拜託別鬧了，好好做正事！」

蘇貞昌、桃園市長鄭文燦昨晚間前往汐止出席民進黨立委賴品妤主辦的公投說明會，造成當地大塞車，民眾在臉書社團「汐止集團」留言說，光等個綠燈3秒變成紅燈，一個路口可以等10分鐘，怎麼可以人力都用到那場活動。

網友也在社團中議論紛紛，貼文批「遊覽車停了好幾台」、「回家看到很多警察，是不是有什麼官？」「拜託別鬧了！」

葉元之表示，各政黨都有權宣講各自的政策，但舉辦的時間、地點應考量當地民眾感受，下班尖峰時段，行政院長出席活動，沿途都有交通管制，難道出席宣講活動比民眾順暢返家還要重要。

蘇貞昌今（25日）晚間將前往板橋再度參加公投說明會，葉元之也表示，請蘇貞昌好好做正事，拜託別鬧了，最後苦的還是民眾，別讓板橋也跟著一起塞車。