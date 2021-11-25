新北市中和區人口超過40萬人，中正路、連城路及莒光路均為區內重要道路，市議員金瑞龍邀集相關單位會勘，爭取在中和區中正路、連城路及莒光路設置智慧公車站牌，讓民眾搭車更便利。

金瑞龍說，中和區中正路是中和往來新北市板橋區的交通要道，也是使用中和交流道必經之路，交通運量十分龐大；連城路是雙和地區前往土城區的主要道路，且中正路與連城路交叉口一帶，不少知名企業總部皆位於此區塊；莒光路則是中和外員山地區主要道路之一，往北可聯絡板橋區，往南可串連土城區。

金瑞龍表示，中正路、連城路及莒光路都是重要的聯外道路，沿線人口亦相當稠密，有多線公車行經，是當地居民主要的交通動線，亦為許多通勤族所仰賴。今年8月中邀集新北市政府交通局、新北市政府養護工程處、中和區公所、台電台北南區營業處及相關協力單位會勘，爭取在中和區中正路 82號、511號、726號、878號、連城路 328號、344之1號及莒光路 74號、91號設置智慧公車站牌。

金瑞龍指出，新北市公車行經路線幅員遼闊，智慧公車站牌系統可顯示公車預估到站時間，跑馬燈亦能即時更新各路線公車資訊，民眾易於掌握搭車時間，免於久候之苦，可提升民眾搭車的便利性及時效性。相關施工單位預計在今年11月底至12月初動工建置智慧公車站牌，前期施作對象為莒光路74號及91號智慧公車站牌，中正路及連城路將陸續動工。