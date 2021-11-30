台灣福斯汽車預告，品牌入門車款Polo的新改款The new Polo即將登台，搶先公布高階車型The new Polo 230TSI Style預售接單方案，消費者以91.8萬元入主且於2022年1月31日前領牌者，即可獲贈免費第一次基礎換油保養。

台灣福斯汽車指出，The new Polo 230TSI Style擁有Level 2半自動駕駛輔助等級，一鍵整合全速域ACC主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統的Travel Assist智慧車陣穿梭系統，提供駕駛便利的安全操駕模式，另配備Discover Pro 9.2吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、原廠中文導航、App-Connect多媒體手機鏡射 （含Android Auto與無線Apple CarPlay。

The new Polo 230TSI Style外觀採用全新保險桿和下氣壩設計，搭配17吋Tortosa鋁圈，消費者可選擇全新車色金屬星辰紫和金屬冷燻灰。在車頭部分，以IQ.LIGHT智慧燈組與新世代家族設計的連貫式LED定位燈為全新亮點，不僅在夜晚極具高度辨識度，同時領先同級搭載IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix矩陣式頭燈，且具備DLA 動態頭燈自動切換功能，透過IQ.LIGHT智慧燈組可根據環境提供不同行車模式和照明輔助，車尾則有LED高亮度分離式尾燈與動態轉向指示燈，大幅提升視覺質感。

在動力方面，The new Polo 230TSI Style搭載直列三缸渦輪增壓引擎，擁有110匹最大馬力和20.4公斤米最大扭力，搭配七速DSG雙離合器自手排，經濟部能源局油耗測試達每公升19.0公里，展現節能和經濟性的擁車優勢；同時全車系享有四年新車品質保固與適用長里程彈性保養概念，機油更換周期延長至最長二年或最多3萬公里，加上福斯人禮遇計畫的各種車主服務優惠，有效降低消費者長期持有成本。