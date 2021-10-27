桃園市蔬果農藥殘留檢驗由農業局及衛生局分別負責源頭和末端，市議員鄭淑方指出，先前在農業局、衛生局的工作報告中她都有點出，農藥殘留檢驗量平均僅200多件，質疑檢驗量過低，市民食品安全堪憂。市長鄭文燦回應，蔬果農藥檢驗量能主要由桃園2個果菜市場來負責，每年檢驗量有1萬多件，相當足夠。

鄭淑方表示，農藥殘留檢驗可分為2個部分，農業局負責田間、運銷階段的檢驗，衛生局負責店鋪、市售端的檢驗。負責源頭稽查的農業局今年抽驗120件，其中4件不合格，去年抽驗271件，其中9件不合格；負責末端稽查的衛生局今年抽驗190件，其中21件不合格，不合格率為11.05％，去年抽驗239件，其中19件不合格，不合格率為7.95％。

鄭淑方指出，農業局抽驗量比衛生局少，這狀況實在令人擔憂，現在市售中小型果菜商多數是混賣，很難得知源頭從何而來，加上消費型態改變，多數人都用網路直接訂購，稽查資源應著重在源頭的田間和集貨場才對，否則就是資源錯置，建議可增設檢驗設備，以提高檢驗量能。

鄭文燦表示，市府相當重視農藥殘留問題，以茶葉源頭檢驗為例，目前桃園東方美人茶未有農藥檢出記錄，而議員關心的蔬果農藥檢驗量能，桃園主要是由2個果菜市場來負責，桃園果菜公司每年檢驗量將近1萬件，今年1至9月檢驗6272件，有2件不合格；桃農果菜批發市場今年1至9月檢驗5264件，有7件不合格，檢驗量能大。

至於篩檢儀器的部分，農業局長郭承泉坦言，農業局並沒有自己的實驗室、檢驗設備等，目前抽驗都須送回農委會農業藥物毒物試驗所，每件費用約3000元至6000元不等，不過最近農業局已設置生化法快篩，然而質譜快篩儀器因所需空間較大，未來會評估設置。