新潤建設協理劉毅剛（左4）和中國信託慈善基金會副執行長林美吟（右1）、社會局長張錦麗（左3）共同與獲獎的學生合影。（葉書宏攝）

新北市政府社會局運用財團法人中國信託慈善基金會、新潤建設機構及牛彩屏女士個人捐款，於今（23日）在艋舺龍山寺板橋文化廣場舉辦「助你一把、迎向未來」獎助學金致贈，總計47位學生共發放39萬5000元。

社會局長張錦麗在致贈前鼓勵學生及家長。她表示，孩子在逆境中奮發向上彌足珍貴，社會局對歷年獎助學金的發放調查，發現有60％的孩子，要將獎助學金用在教育投資上；另有40％要貼補家用或存下來，可見孩子非常懂事，對於三個單位或個人捐助的獎助學金非常珍惜。她也鼓勵孩子，當您立定目標和夢想，連老天爺都會來幫您。

今年23歲的楊羽汶目前就讀銘傳大學統計資訊與社會科學研究所，她說從有記憶起，爸爸就開始洗腎，有時陪爸爸到醫院會累得睡著；全家仰賴媽媽以工代賑支撐經濟，但父母都栽培2姊妹讀到碩士，寒暑假同學都到補習班或參加活動，但是她必須到超商或書局打工，她非常感謝基金會和善心企業、人士的捐贈，2萬元的獎助學金，她準備拿來償還學貸和考證照。

代表新潤建設的協理劉毅剛致詞表示，他說知識是一切力量的來源，新潤董事長黃文辰早年家境也是很辛苦，曾在工地打工，因此事業有成後，積極回饋社會，希望幫助更多同樣在逆境中奮發的同學。

中國信託慈善基金會副執行長林美吟也代表董事長辜仲諒，鼓勵每位獲獎的學生，唯有透過教育和學習，才能翻轉人生。多位學生預製感恩卡片，黏貼在大海報上，「非常感謝您的幫忙，我會用功讀書，好好來報答您…」

社會救助科長石玉麗表示，受獎國小生有20人，每位5000元；國中生有10人，每位8000元；高中職有9人，每位1萬元；大學生有7人，各1萬5000元；碩士生1人2萬元，總計47人發放39萬5000元。