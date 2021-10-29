新北市推出加倍券振興，而轄內各商圈活動也在10月份陸續起跑，多數商圈只要消費滿百元就有機會抽中Apple Watch、iPhone13、平安金牌等好禮。（經發局提供）

為了振興商圈經濟，新北市推出加倍券振興，而轄內各商圈活動也在10月份陸續起跑，連續2個月推出加碼優惠，除了有「慢步淡蘭古道」登山建行、手作麵線及鹽滷豆腐DIY體驗等實體活動外，民眾也可透過線上直播了解商圈特色，並實體參加滿額消費抽獎活動，多數商圈只要消費滿百元就有機會抽中Apple Watch、iPhone13、平安金牌等好禮。

經發局長何怡明表示，市府4月起即推出「活絡新北市商圈振興補助計畫」，由各商圈自主性提案辦理特色活動，結合地方自然、文化、歷史、物產等特色要素，激勵商圈發揮更多巧思與創意，疫情趨緩後，新北市商圈從10月起陸續辦理活動，結合中央5倍券以及新北加倍券祭出各種優惠方案，活動內容豐富且多元，歡迎大家走進商圈。

像是三峽民權老街商圈在10月23日至11月21日就推出「秋遊三峽添好運、心想事成在老街」振興活動，只要在指定店家消費消費滿200元，就有機會獲得茶山房手工皂一年份，甚至還能抽iPhone13手機。而鄰近的三角湧商圈在11月1日至11月30日也推出「來趣三角湧 歡樂年中慶」優惠活動，只要消費滿100元，就有機會獲得電動摺疊自行車、Apple Watch、Ipad等多項好禮。

新莊捷運站周邊的新莊廟街10月23日至11月13日推出「新莊廟街福氣滿滿購物季」，民眾消費滿300元就能抽商圈產品（糕餅)，另加碼抽行李箱、平安金牌。民眾消費之餘，也能到上述歷史悠久的老街、古蹟走走，詳細商圈資訊可至「來趣新北金發局」查詢。

此外，新北市府明日也將在府中廣場舉行「2021府中搞什麼鬼」，當天下午2時有精彩的變裝遊行活動，今年更推出童玩擂台，前3名優勝者可獲得2020版的Apple ipad (32G）1台。另外，還有多項趣味活動，如兒童氣墊區、旋轉飛鏢等活動，只要憑當日消費滿100元(含)以上之發票就可以體驗。