屏東市代理市長程清水宣布，公所將於年底發放每位市民500元消費券，估計20萬人受惠。（林和生攝）

因新冠肺炎疫情造成百業蕭條，屏東市公所考量自有財源充足情況下，決定發放每人500元消費券，代理市長程清水表示，只要2021年11月16日前設籍市民皆能領取，估計約有20萬人受惠，將從12月31日起開放領取。

屏東市代理市長程清水表示，隨著疫情逐漸趨緩，在市庫仍有餘裕下，為刺激地方消費以振興經濟，更在市民代表會無異議通過，決定發放消費券，以每人500元計算，預算約1億元，加上印刷及行政費用則要500萬元。

程清水也解釋，知道現金流通性高，但無法保證這筆錢會全部留在市區消費，若分散在全台各地，恐怕無法幫助在地攤商與業者，為確保這筆錢都留在屏東市，權衡之下才決定發券。

目前規畫以里為單位、分3梯次發放，若未在規定時間領取，也可於2022年1月23日至27日至屏東市公所領取，逾期未領則視同放棄，使用期限自發放日起一直到2022年3月31日止。

屏東市民代表會主席蕭國亮強調，雖然屏東防疫有成，但疫情仍讓攤商及店家受到影響，在公所財政有餘且還財於民，代表們皆樂觀其成。市公所表示，考量小攤商現金周轉頻繁，未來除會擇處設點兌換現金外，也會直接在各公有市場設站，方便業者兌換。

但程清水不諱言，因無法確認前來兌換民眾是否實際經營攤商或其他生意，恐會出現市民拿券換現金狀況，屆時也只能提供兌換，不過相信類似情況不是多數，還是希望透過實際消費刺激經濟，盡量把這美意做到十全十美。